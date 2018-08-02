Спецверсию смартфона для чиновников планируют создать в «Ростелекоме»

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Телефон с повышенным уровнем защиты информации на ОС Saifish для управляющих Россией лиц никак не могут довести до ума подопечные Михаила Осеевского.

В 2019 году первые лица страны смогут чатиться посредством суперзащищенного от взломщиков смартфона для чиновников. Работать уникальный девайс будет на ОС Saifish, создать его планируют в «Ростелекоме». Более того, у Осеевского и компании уже есть, что подержать в руках. Сейчас будущий телефон тестируют в различных ведомствах.

Если все пойдет по плану, через год «Ростелеком» выпустит 10-20 тысяч смартфонов для чиновников. Это очень ограниченное количество, однако и в первой партии можно будет найти девайсы с разным функционалом, заверил Осеевский.

Напомним, «отцом» ОС Saifish считается российский бизнесмен Григорий Березкин. В начале марта его структуры продали перспективный проект «Ростелекому», полгода думающему, как лучше переименовать платформу.