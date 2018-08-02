Впервые за 8 лет продажи компьютеров Mac упали на 13%

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Apple снова в выигрыше, так как ситуацию спасает средняя цена за один компьютер. Этот показатель и помогает компании зарабатывать больше.

Аналитик Марк Гурман, основываясь на опубликованный вчера квартальный отчёт Apple, заявил, что продажи компьютеров Mac упали на 13%. Это произошло впервые за последние 8 лет.

По словам специалиста, последний раз такие низкие продажи компьютеров Mac наблюдались в 2010 году. Однако на самом деле данные показатели не совсем корректны. Дело в том, что тот же MacBook Pro вышел в июле, а не в июне. Поэтому у компании было меньше времени на продажи.

Марк Гурман добавляет, что Apple удалось продать за третий квартал 2018 года целых 3,72 миллиона компьютеров, а в аналогичный период прошедшего года этот показатель остановился на уровне 4,292 миллиона компьютеров.

Однако вся статистика не очень корректно отображает ситуацию на рынке. Дело в том, что Apple представила самую дорогую линейку компьютеров за всю историю и падения числа проданных компьютеров не означает уменьшение прибыли и среднюю стоимость компьютера. Такая же ситуация наблюдается и с iPhone. Уровень продажи смартфонов за год вырос всего на 1%, а вот прибыль значительно увеличилась.

Кроме того, третий финансовый квартал завершился 30 июня 2018 года, поэтому продажи новой линейки MacBook практически не были учтены. В прошедшем год показатели были выше из-за того, что новые компьютеры Mac пришёлся на конец третьего квартала.

Также стоит отметить, что когда специалисты говорят о компьютерах Mac, то имеется в виду в основном MacBook и iMac. Ситуацию в ближайшем будущем может спасти обновлённая линейка Mac mini и полноценный модульный компьютер Mac Pro. Многие пользователи ждут, что в текущем году Apple представит новые версии этих компьютеров, которые не обновлялись уже очень давно, но долго оставались популярными.