«Мировой эталон»: Эксперты назвали iPhone X «идеальным» после года использования

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Самый дорогой телефон на всём рынке оказался не просто «игрушкой», а по-настоящему революционным и премиальным смартфоном.

Уже в сентябре Apple представят миру новый флагманский смартфон, который должен задать тенденции и ритм развития технологий на весь 2018-2019 года. Это говорит о том, что вскоре iPhone X станет, по сути, устаревшим устройством. Поэтому эксперты в области технологий решили подвести итоги использования самого дорого смартфона в мире и высказали конечное мнение о нём.

Без сомнений, цена iPhone X вызывала много критики. Однако люди всё равно покупали этот дорогой смартфон. Всё дело в стратегии Apple. Компания выпустила премиальное устройство за 4-значную сумму и его всё равно покупают. Дело здесь именно в идее «люксового бренда» и в инновационности, и это, заявляют эксперты, не разочаровало пользователей.

С момента выхода iPhone X тысячи аналитиков по всему миру заявляли, что смартфон обречён на провал. Но неожиданно для всех он стал трендом. Именно с момента выхода iPhone X производители стали делать безрамочные смартфоны, отказываться от кнопки «Домой» и как результат, полностью переделали интерфейс смартфона. Теперь навигация на большинстве устройств 2017-2018 года совершается жестами, по типу iPhone X.

Китайские производители копируют даже дизайн iPhone X, размещая сдвоенный модуль камеры фронтально.

С технической точки зрения iPhone X привнёс в современный мобильный рынок функцию «сканера лица». Только если в «яблочном» смартфоне она выполняется с помощью целой системы датчиков, то в других смартфонах «сканер лица» реализован на программном уровне.

Кстати, говоря на тему True Depth в iPhone X, стоит отметить, что именно она привнесла в современные технологии ту самую «монобровь». Вырез в верху экрана критиковали очень долгое время, но со временем он появился в большинстве смартфонов.

Отвечая на вопрос: «Бесполезная игрушка или мировой эталон?», - стоит добавить, что среди производства iPhone X был очень низкий уровень брака, что встречается очень редко.

Специалисты пришли к выводу, что iPhone X однозначно стоит своих денег, а его влияние на всю индустрию является одним из самых крупных, за всю историю производства смартфонов. Кроме того, они назвали iPhone X идеальным даже после целого года использования.