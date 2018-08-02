«В погоне за Apple»: Samsung снова старается покорить рынок планшетов

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Компания решила попросить около $650 за устройство низкого класса, но действительно ли планшет сможет конкурировать с топовыми iPad?

Буквально недавно южнокорейская компания Samsung рассекретила характеристики своего нового планшета Galaxy Tab S4. Конечно же компания снова старается покорить рынок планшетных ПК. Однако как всегда у Samsung догнать «яблочные» планшеты не вышло.

Ранее сообщалось, что Galaxy Tab S4 получил дисплей на 10,5 дюймов с разрешением 1920 на 1200 и матрицей TFT LCD. Работает планшет на процессоре Qualcomm Snapdragon 450. Оперативной памяти всего 3 ГБ, а постоянного хранилища – 32 ГБ с возможностью расширения при помощи карты памяти. Основная камера имеет матрицу на 8 МП, а фронтальная – на 5 МП. Всё железо работает от аккумулятора в 7 300 мАч и под управлением ОС Android 8.1 Oreo.

Всё бы ничего, но вот планшет Samsung Galaxy S4 будет стоить немного дешевле 650 долларов США, так заявляют аналитики. Это очень большая цена для планшета среднего класса. В своей «погоне за Apple» Samsung решили использовать «яблочную» стратегию. То есть Apple решили выпускать по-настоящему премиальное устройство и просить за него большую сумму денег. Именно это и позволило компании увеличить свои доходы на 32% за год.

Дело в том, что Apple обладает достаточным авторитетом для такого шага. На рынке есть iPhone X с 4-значной стоимостью, iPad Pro за 800 долларов и люди покупают эти устройства. Что касается Samsung, то конечно же у компании нет ни авторитета, ни премиальности такого уровня и ни экосистемы.

Если взять новый планшет Galaxy Tab S4, то по цене его можно сравнить с прошлогодним iPad Pro.

По техническому оснащению у Galaxy Tab S4 стоит более мощный процессор и на этом всё. В iPad Pro 2017 установлен Retina-дисплей с частотой обновления в 120 Гц и разрешением в 2224 на 1668 точек. ОЗУ 4 ГБ, а ПЗУ минимум 64 ГБ. Одним из главных отличий является камера. В минимальной комплектации iPad Pro 2017 стоит также 650 долларов.

Кроме технически-лучшего оснащения Apple предлагает свою развитую экосистему и поддержку, которой похвастаться Samsung не может. Компания решила создать конкурента iPad, но он не получился. Не понятно, почему за такое устройство низкого класса Samsung просит цену, сравнимую с ценой топовых устройств на рынке планшетов. Конечно же это часть маркетинга, но ведь опыт с Galaxy S9 показал, что люди не будут переплачивать зря.