Oppo F9 Pro «разорвет» рынок с фронтальной камерой в 25 Мп

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Копируемый вырез iPhone X скоро подвинет конкурент, который получит нестандартный вырез на экране.

Смартфон Oppo F9 Pro «разорвет» конкурентов с выходом на рынок телефонии с фронтальной камерой в 25 Мп. Его уже успели окрестить «селфифоном» с экраном в 6,3 дюйма и расширением FullHD+. 6 гигабайт оперативной памяти и процессор MediaTek Helio P60 сделают работу с устройством более легкой и непринужденной. ПЗУ планируют установить размером на 28 гигабайт, но этот объем можно будет расширить при надобности.

Примечательно, что фронтальная камера будет иметь камеру 25 мегапикселей, в то время как основная спаренная сможет похвастаться только 16. Предварительно, емкость аккумулятора составит 3400 мА/ч. Цена на устройство Oppo F9 Pro, позиционирующее себя как телефон для «селфи», обойдется американским гражданам в 440 долларов. Появится ли данный смартфон в Российской Федерации – пока что неизвестно. Напомним, компания Google недавно выдала ряд рекомендаций разработчикам Android-смартфонов по поводу вырезов на экранах. Представители поисковика утверждают, что необычные вырезы могут помешать нормальной работе устройства, а также перекрывать изображение.