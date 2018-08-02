iPhone c iOS 12 нельзя заряжать от компьютера без разблокировки

Сегодня, 08:38

Компания Apple и ранее сообщала о том, что собирается обеспечить полную безопасность информации своих пользователей, но люди даже и не подозревали насколько.

Разработчик iPhone сообщил, что смартфоны с операционной системой iOS не будут заряжаться от компьютера все время, а станут отключаться каждый час без разблокировки. То есть, придется через какое-то время постоянно вводить пароль на своем телефоне. На функцию питания от розетки данная система не распространяется. Это связано с защитой личной информации пользователей от посторонних.

Сотрудники компании утверждают, что телефону незачем заряжаться, если к нему не прикасаются более часа, ведь телефон может отправить данные в интернет и они попадут в руки хакеров.

Ранее сообщалось, что Тим Кук, глава «яблочной» компании, сообщил, что попадает в зависимость от смартфонов, которые они производят и он не в состоянии это остановить.