WhatsApp ввел платную услугу сообщений для бизнеса

Сегодня, 08:12

Сервис сообщил о том, что рассылка рекламных сообщений в мессенджере теперь будет оплачиваться.

Мессенджер ввел платную услугу сообщений для бизнеса компаний, которые занимаются рассылкой рекламы. Плата будет зафиксированной и варьироваться 0,5 цента до 9 центов в зависимости от государства, в котором находится компания.



«Услуги отправки некоторых сообщений станут платными для компаний, рассылающих рекламу. Таким образом, компании будут тщательно выбирать сообщения, которые они отправляют, а в чатах пользователей не будет беспорядка», - сообщил WhatsApp в своем официальном блоге.