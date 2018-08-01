«М.Видео» презентовала открытие в своих магазинах сервисных центров Apple

Сегодня, 20:15

Такую информацию опубликовала в своем пресс-релизе крупнейшая российская торговая сеть.

Лидер ритейла появился на отечественном рынке 1993 году. После покупки «Эльдорадо» группа насчитывает 840 точек продаж по всей России. Теперь в планах ритейлера открытие в своих магазинах авторизованных сервисных центров Apple.

Флагманами станут два магазина «М.Видео» в торговых центрах «Авиапарк» и «Мебель Град» в Москве. Со временем явление распространится на остальные города России.

Пресс-служба компании отмечает, что в сервисных центрах установят сертифицированное оборудование. Все комплектующие поставляет непосредственно Apple.

Сервисные центры «М.Видео» будут обслуживать всю технику Apple, независимо от места приобретения устройств, при условии наличия сертификата на использование на территории России.