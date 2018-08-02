В продажу поступила новая конфигурация Xiaomi Mi 8 SE

Сегодня, 06:45

Компания решила усовершенствовать свой продукт для того, чтобы вернуть его на вершину продаж.

С момента выпуска Xiaomi Mi 8 SE уже прошло полгода и данный девайс был по достоинству оценен пользователями. Смартфон славится своими хорошими камерами, а также мощным процессором и батареей. Но так долго на вершине продаж находиться достаточно трудно и компания решила усовершенствовать своего фаворита, расширив объем ПЗУ. К 6 гигабайтам ОЗУ добавили 128 Гб постоянной памяти, удвоив её размер, в продажу поступила новая конфигурация телефона. Данное нововведение должно снова привлечь внимание пользователей и вернуть гаджет в положение фаворитов электронных девайсов.

Ранее сообщалось, что первую партию Xiaomi Mi 8 на старте продаж в Китае раскупили за считанные секунды. По всей видимости, характеристики настолько угодили пользователям, что они тут же бросились покупать устройство.