Составлена пятерка самых популярных смартфонов в Китае

Сегодня, 18:50

Составлением рейтинга занималась компания Counterpoint Research, которая регулярно исследует рынок гаджетов в Китае. Основанием была статистика продаж устройств.

Пятерка самых популярных моделей смартфонов по завершению второго квартала года выглядит так.

На первом месте, занимая 5% рынка смартфонов, находится Oppo R15. Марка Oppo вообще очень популярна в Китае на протяжении довольно долгого времени. Ранее модели марки Oppo R9 и Oppo R11 также были бестселлерами и признавались лидерами рынка смартфонов.

На втором месте рейтинга стоит Vivo X21, доля продаж которого составила 4% рынка.

Дальше же располагаются сразу три модели, объем продаж которых составляет примерно по 3% каждой марки: iPhone X, iPhone 8 Plus и Honor 7C.

Компанией Counterpoint Research была составлена также подобная пятерка по популярности продаж среди торговых марок. На первом месте среди брендов находится Huawei (вместе с его суббрендом Honor) – 26% китайского рынка. Вторая позиция у Oppo — 19%, на третьем месте Vivo — 18%, далее Xiaomi — 13%, и на пятом месте среди лучших марок Apple с 9%.