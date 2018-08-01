Стала известна российская цена игрового смартфона Huawei Play

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Новинка интересна своей инновационной турбо-технологией GPU Turbo.

Перед релизом смартфона Huawei Play новая функция GPU Turbo описывалась «пугающей технологией». Производитель обещал, что она должна стать настоящим прорывом в области мобильного гейминга. Дело в том, что GPU Turbo способна увеличить производительность графического процессора на 60% и уменьшить энергопотребление на целых 30%. Это стало возможным благодаря собственным разработкам Huawei и фирменным процессорам Kirin. Кстати, именно этот бренд является одним из не многих, кто может себе позволить создание подобных технологий.

Говоря от аппаратной части стоит отметить, что Huawei Play имеет дисплей с диагональю в 6,3 дюйма и Full HD+ разрешением, то есть 2340 на 1080 точек. Устройство конечно же обладает сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней крышке. «Глазами» Huawei Play стала сдвоенная камера на 16 и 2 мегапикселя и фронтальный модуль на 16 мегапикселей.

Сердцем Huawei Play стал фирменный процессор Kirin 970. ОЗУ всего 4 ГБ, а ПЗУ 64 ГБ с возможностью расширения при помощи карты памяти. Всё железо работает от батареи в 3750 мАч.

Сейчас же стала известна российская цена игрового смартфона. Она остановилась на отметке в 24 990 рублей, но стоит ожидать, что в ближайшем будущем она может упасть.

Проблема новой функции GPU Turbo и всего игрового смартфона Huawei Play состоит в том, что мобильного гейминга попросту не существует. То есть «игровое» и «неигровое» устройство из одного сегмента отличается только ценой. Кроме того, не понятно, как реализована функция GPU Turbo, которая в практических целях может отлично подойти в качестве функции «энергосбережения» и «мультизадачности».