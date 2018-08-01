Компания Deciwatt создала «вечный» фонарь для бедных стран

Сегодня, 16:11

Создатели революционного фонаря для бедных стран GravityLight решили улучшить разработку и «подогнать» её под современные требования.

GravityLight – гравитационная лампа, которая могла освещать помещение в течение 25-30 минут, пока её генератор работал благодаря опускающемуся грузу из камней или земли. Новая лампа nowlamp имеет аккумулятор на 3200 мАч и специальный шнур. Потянув за этот шнур, за минуту человек может зарядить «вечный» фонарь на целый час. Для полной зарядки батареи потребуется 24 минуты «перетягивания каната». Кроме того, зарядить устройство можно при помощи кабеля DC или солнечной панели, которая входит в стоимость лампы.

Deciwatt тщательно позаботилась об энергосбережении и предоставила режимы яркости лампы: 10, 20, 40, 80 или 160 люмен. Nowlamp может служить и пауэрбанком. Если освещение большой территории не требуется, у Deciwatt имеется предложение поменьше: SatLight может быть подключена к «главной» nowlamp. Базовый заказ – nowlamp, солнечная панель и SatLight – опустошит кошелёк на 90 долларов.