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Такая мода накрыла мир телефонии после выхода iPhone X.

Как сообщает источник, поисковик-гигант Google запретил делать смартфоны на Android со сложными вырезами, которые мешают приложениям. На данный момент существует уже более 16 моделей смартфонов, которые нарушают данное правило.

Google на данный момент работает над девайсом Pixel 3 XL, который по предварительным данным, будет иметь вырез на экране. Такие экраны будут поддерживаться системой Android P.

Как известно, главное требование компании – чтобы вырез не перекрывал изображение на экране, и в обще сложности их должно быть два и менее. Такое требование выдвинуто из-за горького опыта Apple, которые выпустили последний смартфон, при просмотре видео на котором в вертикальном положении мешает вырез.

Средства для разработки устройств на Android позволяют оценить будущий девайс в корректности работы при тех или иных вырезах.