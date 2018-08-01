«Срочно обновляемся»: Эксперты раскрыли главные отличия нового Xiaomi Mi A2 от A1

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Оба смартфона почти не отличаются в цене, но имеют огромную разницу в аппаратном оснащении, что может запутать многих пользователей.

Смартфон Xiaomi Mi A1 был выпущен в прошедшем году. Его цена равняется 230 долларам. Xiaomi Mi A2 обладает ценой в 280 долларов. Устройство является одним из самых доступных в своём сегменте, как прошлогодняя, так и свежая версии.

Из-за схожей цены и путаницы эксперты раскрыли главные отличия нового А2 от прошлогоднего А1.



Эксперты рассказали, что на программном уровне между устройствами различий почти нет. Как и в 2017 году Xiaomi Mi A2 имеет чистый Android и отличную аппаратную составляющую. Смартфоны от компании Xiaomi вообще имеют много достойных аналогов, но большинство из них не получают обновления своевременно, в отличии от Xiaomi Mi A2 и А1.

Стоит отметить, что аккумуляторы Xiaomi Mi A1 и А2 также почти не изменились. В первом случае батарея имеет 3 000 мАч, а во втором – 3 010 мАч.

Самое главное отличие между Xiaomi Mi A1 и А2 – это аппаратная часть. В Первом случает смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а во втором – на Snapdragon 660. Данный чип является одним из самых мощных и доступных в своём сегменте. В Xiaomi Mi A2 также выросло количество ОЗУ и ПЗУ до 6 и 128 ГБ соответственно. Также отмечается наличие в А2 быстрой зарядки 4-го поколения.

Одной из самых важных аспектов в сравнении Xiaomi Mi A1 и А2 является камера. В новом смартфоне она сдвоенная – на 12 и 20 мегапикселей. Это позволяет А2 делать более качественные фотографии. Кроме того, Xiaomi активно внедряет функцию искусственного интеллекта в свои камеры, добавляя различные новые функции.

Все плюсы Xiaomi Mi A2, советую специалисты, безусловно смотрятся выигрышной А1. Mi A2 является самым привлекательным смартфоном в своём сегменте, поэтому стоит срочно обновляться. Кроме того, А2 отлично подойдёт и для тех, кто ещё не знаком с техникой Xiaomi.