Виртуальная реальность поможет пожарным тренироваться в тушении настоящих пожаров

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Работа пожарных связана с постоянным риском и опасностью, однако тренировки являются очень трудоемким процессом. Обычное обучение слишком дорогостояще и небезопасное, но разработчики приложений виртуальной реальности нашли выход.

В систему под названием Flaim Trainer входят не только очки, но и жилета, отслеживающего жизненные показатели, а также несколько аксессуаров, передающих движение. Благодаря такому подходу пожарные способны воспроизводить все действия, какие необходимы при тушении настоящих пожаров.

Возможность передачи дыхания через маску позволит определить уровень напряжения пожарного. А специальная имитация напора воды в пожарном рукаве передаст все те ощущения, какие возможны при пожарах. Специальный костюм не только передаёт жизненные показатели, но и имеет специальные панели, которые нагреваются, имитируя температуру вокруг. Специалисты уверены, что длительное отсутствие серьёзных пожаров отрицательно сказывается на навыках, поэтому необходимо добиться эффекта полного погружения. Система предусматривает запись результатов, чем поможет в отслеживании прогресса.