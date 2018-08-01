Turing Space Industries представит футуристический смартфон с 4 экранами и 2 процессорами

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Новинка HubblePhone также обзаведётся камерой на 20 мегапикселей с 15-кратным зумом.

Недавно компания Turing Space Industries представила концепцию своего нового смартфона HubblePhone. Устройство будет очень футуристическое, фантастическое и даже в каком-то смысле революционное.

HubblePhone будет обладать мульти-экранами, двумя процессорами и поддержкой связи по стандарту 5G. По словам разработчиков, новый футуристический смартфон компания представит в середине 2020 года.

Всего в футуристическом HubblePhone будет четыре экрана. Основой станут два процессора Qualcomm Snapdragon 855, однако выбор чипа всё ещё может измениться, так как к моменту выхода смартфона Snapdragon 855 будет уже устаревшим.

Разработчики также обещают, что HubblePhone будет обладать камерой на 60 мегапикселей с 15-кратным оптическим зумом. Смартфон с 4 экранами и 2 процессорами получится по сути двойным. Первый дисплей и процессор будут иметь аккумулятор на 2 800 мАч, а вторая пара получит 3 300 мАч.

Цена HubblePhone остановится на отметке в 2 750 долларов США.