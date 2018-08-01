«Тимати от зависти лопнет»: В США роботы будут готовить бургеры

Вчера, 23:30

Постепенно роботехника заменяет человеческую рабочую силу. На этот раз роботы добрались до фастфуда.

Теперь в США роботы будут готовить бургеры, да еще и за короткое время – за пять минут. От такой новости, по словам юзеров, рэпер Тимати «от зависти лопнет». Поступление таких машин в заведения быстрого питания будет уже в начале осени.

Машина состоит из 20 разных типов компьютеров, в которой есть 350 сенсорных датчиков и полсотни механизмов. Работа аппарата выполняется автономно.

Стоимость робо-бургера составит 6 долларов, и получить его можно будет ровно через 5 минут после совершения заказа. Человек же сможет помочь машине только в том случае, когда необходимо будет возобновить запас начинки и булочек. Человеческая помощь также понадобится в официантской работе.

Отметим, что роботы все больше и больше заполняют сферы, в которых работает человек, и постепенно вытесняют его. В этом году уже был представлен робот-каскадер от Disney, который справляется с задачей своего «живого» коллеги в разы лучше, повторяя все фирменные движения.