Huawei впервые обогнала по продажам Apple

Сегодня, 09:20

Компания попала на второе место в рейтинге после Samsung, продав на 13 миллионов больше от iPhone.

Специалисты из компании International Data Corporation опубликовали отчёт, в котором указывается, что во всём мире во втором квартале 2018 года поставки смартфонов снизились до 342 миллионов единиц, то есть на 1,8%.

Однако самое важно, что показало исследование, – это увеличение объёмов продаж Huawei. Дело в том, что компании удалось впервые в истории обогнать по продажам американскую корпорацию Apple. Huawei удалось продать 54,2 миллиона смартфонов, заняв рекордные 27% в Китае и 15,8% на мировом рынке. Apple же удалось продать 41,3 миллиона iPhone, заняв 12,1% от всего рынка смартфонов.

Первое место по-прежнему остаётся за Samsung. Южнокорейскому гиганту удалось продать 71,5 миллиона смартфонов. Доля на рынке составила 20,9%. Однако, если сравнить этот показатель с аналогичным периодом прошлого года, то продажи Samsung упали на 10,4%.

Буквально несколько лет назад в Huawei заявляли, что компания хочет опередить Apple и Samsung, став лидеров рынка смартфонов. Конечно же такое заявление было сделано «для красного словца», однако обещание Huawei уже удалось выполнить наполовину.

Примечательно, что на пятом и четвёртом месте после Samsung, Huawei и Apple стоят компании Xiaomi и Oppo.

Однако стоит понимать, что количество проданных смартфонов не всегда важнее. Если у Huawei большинство телефонов находятся в среднем и бюджетном сегменте, но iPhone от Apple – это всегда премиальные устройства с высокой стоимостью. Это позволяет компании иметь рекордные доходы с продаж iPhone, и в этом плане Apple ещё никто обогнать не может. Поэтому различие в 13 миллионов устройств в эквиваленте прибыли совсем не значительное.