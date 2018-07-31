Сегодня, 23:07

По версии российских ритейлеров по программе trade-in, на корейцев приходится 7,9%. По мнению специалистов, все благодаря запуску модели S9.

Samsung вошел в пятерку самых популярных смартфонов по trade-in. Лидером стал IPhone 5s в цвете Space Gray - 4%. Второе, третье и четвертое vtcnj досталось различным вариантам Samsung Galaxy S7 в сумме 7,9%. А пятерку закрыл IPhone 6 Space Gray – 1,9%.

Однако с появлением службы обмена для южнокорейских телефонов, не у всех представителей такая статистика. Понятно, что борются за лидерство две корпорации, однако иногда первая может занять все 5 победных места. Так, у «Вымпелкома» ни одна модель Samsung не пошла в пятерку, а в «Мегафоне» занимает 35% всех сдач телефонов, остальные 65% приходятся на купертинцев. А вот в «М.Видео» корейская корпорация и вовсе в лидерах – больше 50% сдают именно их. По мнению представителя этой компании, такой ажиотаж по обмену связан с выходом новинки.

По прогнозам инсайдеров, trade-in не только является выгодной программой, а еще и задерживает клиента, заставляя вновь покупать именно той фирмы телефон, что и был.