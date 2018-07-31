Canon презентовала камеру PowerShot SX740 HS с 40-кратным оптическим зумом

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Компактный аппарат можно будет приобрести уже в ближайшее время за $400.

Компания Canon презентовала очередной девайс, который ориентирован на широкую аудиторию. В массы производитель намерен выпустить камеру PowerShot SX740 HS с 40-кратным оптическим зумом и технологией оптической стабилизации. В анонсе бренда говорится, что устройство имеет фокусное расстояние в пределах 24–960 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых плёночных камер. КМОП-матрица компактной камеры имеет разрешение 20 Мп. Полученные снимки здесь обрабатываются посредством процессора Digic 8. Порог светочувствительности PowerShot SX740 HS составляет ISO 100–3200, а выдержки можно делать в диапазоне от 1/3200 до 15 с.

Аппарат поддерживает интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetoothи NFC. Максимальное разрешение полученных снимков – 5184 × 3888 пикселей. Видео можно записывать в формате 4Ки Full HD. Продажи новинки начнутся уже в ближайшее время. Предположительно PowerShot SX740 HS оценят в $400.

Ранее мы писали, что новый смартфон iPhone получил съёмную камеру. Девайс можно будет использовать отдельно от гаджета.