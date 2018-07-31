Бузова отдыхает: Битвы боевых роботов в Китае собирают многочисленную аудиторию зрителей

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Устроители подобных сражений надеются, что это станет новым видом спорта, а также хорошим стимулом для инженеров-любителей в создании уникальных машин.

Командную битву роботов в китайском городе Шэньчжэнь наблюдали более 10000 зрителей. Такая цифра даст фору самой многочисленной аудитории концерта Ольги Бузовой. При этом онлайн-трансляцию смогли посмотреть несколько миллионов человек. Организаторы шоу рассчитывают получать хорошую прибыль от реализации билетов и продажи прав на интернет-трансляции. А зрители надеются хорошо отдохнуть и увидеть быстро набирающее популярность зрелище. Только в этом году в битвах приняли участие команды 150 университетов Китая. Уже подали заявки и зарубежные учебные заведения. В числе иностранных команд – университеты Японии, Гонконга, США и Сингапура.

Компании-производители роботов на этой волне отмечают увеличение объемов продаж продукции. В соревнования также допускаются самодельные боевые машины, собранные студентами-умельцами. Цель игры – вывести из строя как можно больше роботов соперника. При этом, по условиям игры, у каждой команды есть машины разных типов – стрелковые, разведчики, танки, летательные аппараты. О росте международной популярности игры говорит тот факт, что финальную битву транслировали на китайском и английском языках.