Samsung осталась позади OnePlus на рынке Индии

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Samsung ранее удерживала ведущие позиции в Индии, одном из наиболее значительных рынков. Однако появилась компания, которая смогла побить рекорд по продажам телефонов премиум-класса.

Компания Conterpoint провела мониторинг рынка Индии, где выяснилось, что на первом месте по продажам оказалась OnePlus. Наиболее популярные смартфоны этой марки – это гаджеты премиум-класса. Они стоят более 30 тысяч рупий, что равняется 437 долларам. Samsung осталась позади и заняла вторую строчку рейтинга. Следующее место на рынке в Индии принадлежит Apple.

Специалисты отмечают, что раньше не было прецедентов, когда OnePlus становилась лидером продаж. Но многие отмечают, что занять сегмент крупного рынка и войти в пятерку лучших – это прорыв для компании. Также эксперты рассказали, как OnePlus смогла обойти Samsung. Главное преимущество – это высокое качество при более низкой цене. Такая политика поможет компании удерживать рынок в Индии продолжительное время.