Защищенный гаджет Oukitel WP2 сможет работать без подзарядки неделю

Сегодня, 06:15

Модель телефона, который стоит ожидать уже в конце августа 2018, получит множество преимуществ над своим предшественником. И аккумулятор в 10 000 mAh тому подтверждение.

Oukitel WP2 будет иметь процессор Mediatek MTK6750T и 4 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память аж 64 ГБ, но, если мало – есть слот для карты памяти. Новейший Android 8.1 и поддержка LTE также являются приятным дополнением к ожидаемому смартфону.

Защищенный смартфон получит основную камеру в 13 мегапикселей, которую лучше использовать при дневном освещении. И 2 мегапикселя – фронтальная.

Однако такой аппарат вовсе не для фотосессий, а скорее для людей, любящих охоту и различные походы, далекие от цивилизации. Поэтому основное преимущество – это огромная по современным меркам выдержка без подзарядки – телефон сможет работать неделю благодаря аккумулятору в 10 000 mAh.

Также телефон будет сложно «убить». Экран, который, кстати, 5,7 дюймов и еще со сканером отпечатка пальцев, будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass. Корпус же защищен от падения с высоты и конечно же, влагоустойчивый – сделан из полистиролового эбонита.

Цена пока не сообщается.