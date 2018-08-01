На космической ферме собрали первый урожай

Сегодня, 05:15

Смогут ли суровые условия космоса что-нибудь вырастить, остается вопросом, однако очень актуальным. Для долговременного пребывания астронавтам необходимо знать, возможно ли им самим «добывать» себе пищу.

На Международной космической ферме собрали первый урожай. Об этом стало известно из Twitter экспедиторов Эндрю Фьюстела и Ричарда Арнольд, которые были членами экипажа 55-ой долговременной экспедиции. Они поделились видео.

Для того, чтобы провести этот опыт, NASA, выступающая спонсором, заплатила 2,3 миллиона долларов. Проводится в рамках проекта университета штата Вашингтон «Final Frontier Plant Habitat» под руководством профессора Нормана Льюиса.

Первый урожай скоро будет доставлен на Землю для проверки. Также будет сравнительный анализ с урожаем из Космического центра штата Кеннеди, который выращивался в то же время. Ученым предстоит узнать, как космическое окружение влияет на питательную ценность, а для другого образца – на скорость кислородного фотосинтеза.