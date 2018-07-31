Яндекс опубликовал список товаров и услуг популярных с августа по октябрь

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Проанализированный материал дает понять, что же будет пользоваться спросом в последующие года.

Специалисты Директа изучили данные за 2015-2017 года, которые дают понять, что было интересно покупателям в заявленный период с августа по октябрь и на основании этого предположить, что будет популярно и в 2018 году.

Яндекс выяснил, что в августе в основном растет спрос на школьные принадлежности, так как родители собирают своих детей в школу, а также популярны дачные принадлежности, возможно, к периоду похолоданий дачники готовят не только дома, но и свои огороды.

В сентябре пользуются популярностью разного рода услуги репетиторов, музыкальные принадлежности, формы для танцевальных кружков и тому подобное.

В октябре покупателям в основном интересны зимние принадлежности, то есть предметы одежды на период зимы, шарфы, шапки, пуховики, а также зимняя резина и склады для летней резины.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Маркет» опубликовал список товаров и услуг популярных в форме подарков. В основном пользуются спросом видеорегистраторы, мелкая бытовая техника, а также электронные устройства по типу «умных часов».