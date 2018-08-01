Стартап из Армении представил экологичные самонагревающиеся стаканы

Сегодня, 03:30

Команда молодых специалистов изобрела крайне полезную вещь как для человека, так и для экологии в целом.

Стартап из Армении на международном конкурсе Sevan Startup Summit 2018 представил экологичные самонагревающиеся стаканы, которые на морозе до минус четырех способны разогреть напиток до +72 градусов. Данная разработка пока не была никому под силу, даже компании Nestle.

В стенках этих стаканчиков находятся реагенты, которые при нажатии пальцами начинают взаимодействовать и разогревают напиток и до пяти минут он сохраняет горячую температуру.

«Их можно восстанавливать, но в производственных условиях. Поэтому продавать мы будем только объектам общепита, чтобы их собирали и привозили к нам на повторные циклы. Ведь если мы возьмем такой стакан на улицу, то, допив кофе, мы его просто выбросим. А мы не хотим, чтобы люди выбрасывали пластик» - прокомментировал свое изобретение Мовсес Макарян. Данные стаканчики не будут уничтожаться партиями, а будут отправлены на доработку и потому вред экологии от них мизерный.

Такие изобретения дают надежду на то, что люди со временем научаться перерабатывать свои отходы, тот же пластик, с умом и не будут захламлять разнообразным мусором природную среду, а впоследствии плавления на солнце, и воздух.