Специалисты: 3D-печать сделает аккумуляторы легче и долговечней

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Постоянное развитие мобильных устройств заставляет производителей думать о новых видах батарей, которые обеспечат более длительный срок работы без увеличения габаритов. Эксперты из Университета Карнеги-Меллона нашли новый метод изготовления аккумуляторов.

Благодаря 3D-печати специалистам удалось создать микрорешетки, которые значительно упрощают пропускную способность и повышают долговечность. При этом эксперты использовали для этого привычные всем литий-ионные компоненты. Глава исследований Рахул Панат отмечает, что обычные аккумуляторы быстро разряжаются из-за проблем во внутренней архитектуре, а от 30 до 50 процентов заряда попусту не используются.

Однако новая методика подразумевает создание пространства, в котором энергия распределяется более равномерно и правильно. Это предотвращает излишнюю трату заряда, уменьшая перегрев. При этом, 3D-печать позволяет сделать аккумуляторы легче, чем их аналоги.