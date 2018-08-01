Telegram утратил пятую часть российской аудитории

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Всем известный мессенджер начал терять своих пользователей из-за блокировок Роскомнадзора.

Сообщается, что популярный у российской аудитории мессенджер Telegram начинает терять свои позиции в связи с блокировкой своей деятельности в России. По сравнению с апрелем, в июне 2018 года резко упал интерес пользователей к данной программе, так как обход блокировки достаточно трудное занятие, а порой это и вовсе не работает. Потому мессенджер утратил приблизительно пятую часть аудитории в России, около 23%.

Напомним, что в апреле 2018 год Роскомнадзор в судебном порядке добился блокировки программы Павла Дурова на территории России из-за того, что он отказался, а вернее не смог, отдать им ключи дешифровки сообщений пользователей. Ссылаясь на защиту личной переписки, Павел сообщил, что не даст ключ российскому ФСБ, да и не может, так как даже сами разработчики не могут прочесть, о чем переписываются люди в мессенджере. Это было сочтено как нарушение закона и многие поисковые системы перестали выбивать в результатах Telegram. Всплеск интереса к данной программе из-за блокировки в апреле было расценено как реакция на заразу - люди все равно распространят.

К сожалению, сам Павел находится за пределами государства и при большом желании Россия могла бы использовать интеллект и умения местных гениев, но она только подавляет и пытается подмять под себя любое нововведение. Также произошло и с социальной сетью «Вконтакте». Теперь необходимо чересчур осторожно относится к своей личной информации в интернете, так как конфиденциальность отсутствует полностью.