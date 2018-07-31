Всемирное финансирование искусственного интеллекта достигнет 200 миллиардов долларов к 2025 году

Сегодня, 15:49

Аудиторская компания KPMG представила отчет, в котором выяснилось, что ожидает в будущем технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Планируется, что они станут многомиллиардной отраслью, которая будет влиять даже на бизнес.

Стало известно, что в течение следующего десятилетия капиталовложения в искусственный интеллект достигнут 232 миллиардов долларов. Инвестировать также будут в автоматизацию технологических процессов (АТП) и машинное обучение.

Отмечается, что такая сумма – это огромный прогресс, так как сегодня инвестиции в технологии составляют 12,4 миллиардом долларов. Прогноз был составлен исходя из того, что все больше и больше компаний вкладывается в ИИ. Помимо цифр, в отчете были также названы результаты опроса на тему того, как роботы влияют на бизнес. Оказалось, что более 40% лидеров хотят увеличить вклады в АТП на 20%. Это связано с тем, что только новейшие технологии могут помочь занимать ведущее положение в отрасли.