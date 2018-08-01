Компания Logitech приобрела создателей главного микрофона стримеров

Сегодня, 02:45

Теперь её гарнитура и веб-камеры станут ещё более качественными. Сумма сделки – 117 млн долларов. Подобный шаг должен сделать хорошую рекламу продукции.

Компания Logitech приобрела Blue Microphones. Эта фирма считается одной из лучших для главного микрофона стримеров и подкастеров.

Blue Microphones смог настолько хорошо зарекомендовать себя на рынке, что им заинтересовался такой гигант, как Logitech.

Фирма Blue Microphones пробилась на рынок, который уже давно освоили гигантские корпорации. Этому способствовало то, что её девайсы, относясь к бюджетной категории, были качественными.

Из суммы покупки не делался секрет. Она составила 117 млн долларов. Обе компании уверены, что сделка пойдёт им на пользу.

Остаётся убедить потребителя в том, что качество Blue Microphones сохранится и после того, как компания стала собственностью Logitech.

Как правило, так и бывает. Однако, эксперты рынка отмечают, что пока всё «притрётся», на первых порах могут быть и некоторые сбои. Остаётся надеяться, что в этот раз подобного не произойдёт.