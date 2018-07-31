Сегодня, 14:00

В их списке «Хоум кредит», «ЗЕНИТ», «Челиндбанк» и оператор «Билайн». Удобство и популярность услуги превосходит любые принципы.

Российские банки продолжают запуск Apple Pay и Google Pay, к финансовым учреждениям присоединились «Хоум кредит», «ЗЕНИТ», «Челиндбанк» и оператор «Билайн». В случае с последним, приятную услугу получат владельцы карты «Билайн».

Apple Pay и Google Pay позволяют пользователям провести бесконтактную оплату, и настроить эти сервисы весьма просто, предварительно скачать их в Play Маркете. Такая возможность позволит людям не носить свои карты, что убережет их от потери или кражи, а процедура восстановления не всегда приятная, поскольку требуется отстоять очередь и заполнить массу документов.