Новый Samsung Galaxy S10 станет «убийцей» Huawei P20 Pro

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Смартфон обойдет в продажах анонсируемого конкурента и отвлечет клиентов от покупок, предполагают аналитики.

Инсайдеры рассекретили особенности конфигурации Samsung Galaxy S10. Новинка получит тройную камеру с пятикратным оптическим зумом. Подобная особенность ожидается в комплектации Huawei P20 Pro. Новый Samsung Galaxy S10 станет «убийцей» своего конкурента. Эффекты фото-съемки будет включать: размытие заднего плана и оптимизацию светового колорита. Ожидается, что Samsung Galaxy S10 получит усовершенствованную и конкурентную систему защиты 3D-сканер лица Face ID.

Емкость аккумулятора - 4 200 мАч. Дисплей получит дактилоскопический модуль, на основе Qualcomm. Батарея аккумулятора возможно будет нестандартной формы, а восполнить энергию флагмана можно будет благодаря технологии быстрой зарядки Fast Charge 2.0. Android P украсит комплектацию смартфона.