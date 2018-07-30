Эксперты: iPhone 9 не будет бюджетным

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К выходу флагмана осталось совсем немного времени, но специалисты не рекомендуют покупателям расслабляться – для приобретения гаджета необходимо накопить намного больше денег. По словам аналитиков, оправданной такая цена не будет.

Эксперты настаивают, что iPhone 9 не будет бюджетным, как бы этого не хотелось, и тому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, в России реализация продукции зарубежного производства всегда происходит по завышенным ценникам. Во-вторых, после конвертации из доллара в евро, и затем в рубль – цена на флагман значительно увеличится. Плюс налоги – итого совершенно не бюджетная цена.

Как показывает практика, iPhone ранее хотя бы оправдывали свою цену, но не всегда, а в данном случае – одинарная камера, пестрый корпус и старый процессор не могут позволить продавать флагман слишком дорого, но иначе произойти не может. Эксперты полагают, что спрос на новинку среди молодежи будет, однако по поводу остального контингента покупателей – однозначно сделать вывод пока невозможно.