Эксперт объяснил любовь россиян к старым iPhone и слабым Galaxy

Сегодня, 19:58

Павел Городницкий привел три аргумента, которые мешают консервативным покупателям приобретать нормальные смартфоны.

Эксперт Павел Городницкий объяснил любовь россиян к старым iPhone и слабым Galaxy. Он утверждает, что нынешним консультантам в салонах сотовой связи приходится трудно, ведь им приходится втюхивать покупателям устаревшие, плохие, дорогие модели гаджетов, уговаривать их на дорогущие аксессуары, а в идеале еще и на страховку. Причем он считает, что любовь россиян к старым iPhone и слабым Galaxy довольно легко объяснить, чем и пользуются консультанты.

Первая ошибка россиян - погоня за «большим»: многие уверены, что с увеличением числа миллиампер, дюймов и мегапикселей повышается качество работы, однако это не всегда так. Например, качество фотографий в большей степени зависит от оптики, программной обработки, разрешения, а популярная двойная камера у бюджетных гаджетов лишь словесно повышает его статус, хотя не несет никакой функции. Более того, за высокими числами производители часто прячут недостатки устройств. Второе слабое место - боязнь Китая и китайской продукции. Последние 5-6 лет многие китайские компании закупают хорошие комплектующими, завоевывают рынки Европы и США, создавая серьезную конкуренцию другим производителям. Однако многие консервативные покупатели по-прежнему предпочитают Samsung, LG, Sony, и даже оживший Nokia, чудовищно переплачивая за бренд.

Поразила журналиста и магия Apple. Самыми популярными среди пользователей остаются устаревшие, но по-прежнему дорогие iPhone 6 и iPhone SE. Ради яблочка на задней панели многие берут кредиты, рассрочки, а затем и кучу дорогих аксессуаров на них.