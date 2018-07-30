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Гигант техники вытеснит продукты Samsung и Apple из мирового рынка, предвещают менеджеры продаж.

Источник сообщает, что перед проведением IFA 2018 будет презентован уникальный процессор Kirin 980. Среди основных характеристик Huawei Mate 20 Pro называют возможность сверхбыстрой зарядки (40 Вт). Разрешение основной камеры с тремя объективами составит 40 мегапикселей. Китайский гигант сейчас рассылает Приглашения на свой основной доклад, который состоится в августе месяце, и мы можем ожидать многого от этого события. Первые смартфоны, которые могут получить Kirin 980, будут марки Mate 20 и Mate 20 Pro. Первые фото Huawei Mate 20 Pro опубликованы в Сети.

Сообщается, что Mate 20 или Mate 20 Pro будут использовать массивный 6,9-дюймовый OLED-экран, который будет изготовлен компанией Samsung. Поэтому можно рассчитывать на феноменальную точность цвета, углы обзора и максимальные уровни яркости дисплея. Вполне возможно, что новинки получат двойную камеру установки. Однако разница здесь в том, что Mate 20 Pro может иметь лучшее аппаратное обеспечение камеры, которое включает в себя лучший датчик камеры, ISP, DSP и многое другое. Все новости о новинке можно будет узнать после 31 августа.