Эксперты составили ТОП-7 гаджетов для настоящих мужчин

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В современном мире компьютеры, смартфоны, умные часы стали на один уровень вместе с такими мужскими увлечениями, как спорт и автомобили.

Поэтому недавно специалисты в области технологий составили ТОП-7 гаджетов для настоящих мужчин, которые любят технику.

Эксперты заявляют, что в данном списке обязательно должна быть умная колонка Amazon Echo. Она может стать отличным первым опытом в использовании сферы умного дома. Человек сможет не только с помощью голоса включать свет и регулировать температуру отопления, но и включать любимую музыку с фильмами. Также радует цена в 100 долларов.

Не секрет, что большинство современных мужчин любят видеоигры. Поэтому специалисты советую им обзавестись беспроводным джойстиком Xbox One Elite Wireless Controller. За 150 долларов устройство позволит каждому геймеру наслаждаться любимыми играми с комфортом.

В ТОП-7 гаджетов для настоящих мужчин вошёл и Logitech Harmony Elite Remote. Этот девайс за 300 долларов является необходимым элементом в каждом умном доме, а эта технология сейчас становится всё более и более популярней. Harmony Elite может дистанционно контролировать все умные электронные приборы в доме.

В список также вошли умные часы Apple Watch Series 3 за 390 долларов, которые безусловно являются лидерами рынка. Они предоставляют доступ к приложениям, следят за здоровьем, являются водонепроницаемыми и имеют элегантный дизайн. Часы выполнены в высочайшем классе, как и вся техника Apple.

Для настоящих мужчин также отлично подойдут и беспроводные наушники Beats Studio 3. Они имеют превосходное звучание, большую автономность работы и лёгкую настройку.

Современным мужчинам также понравится дрон DJI Mavic Pro, который также является одним из лидеров рынка дронов. За 800 долларов владелец получит возможность записывать 4K-видео, лететь за человеком в автоматическом режиме, держаться подальше от препятствий и не улетать слишком высоко.

На последнее место попала портативная пивная система Fizzics за 170 долларов. Она способна охлаждать пиво, улучшать его вкус и даже насыщать газом, не содержащим вредных веществ.