Сегодня, 17:30

В ближайшее время фирменные телефоны этого производителя будут доступны в США.

Nokia расширит рынок продаж своих смартфонов. Это сделает смартфоны финской компании намного популярнее на мировом рынке.

Не так давно Nokia занимала лидирующие позиции на рынке мобильных устройств, однако с появлением таких конкурентов как Apple и Samsung, популярность компании резко упала и ее телефоны перестали быть так востребованы.

Спустя пару лет финские смартфоны стали почти никому не нужны. После того, как компанию вытеснили с рынка, она продала бренд компании Microsoft, а позже им завладела финская корпорация HMD Global. Она то и решила вернуть марке былую популярность.

Полтора года HMD Global выпускает смартфоны, работающие на базе операционных систем Android и KaiOS. Устройства под управлением KaiOS имеют физическую кнопочную клавиатуру.

Продукция нашла своего покупателя в России и Европе, ей пророчат огромный рост популярности за счет расширения рынка продаж. Сегодня для фанатов марки был подготовлен настоящий сюрприз в виде новости о том, что смарфоны финской компании будут доступны для покупки на американском рынке.

Стоит напомнить, что Nokia пользовалась большим спросом в Америке, поэтому нет сомнений в том, что местные сотовые операторы будут только рады подписать соглашения с HMD Global, чтобы разрешить продажи телефонов в американских магазинах.

По первоначальным данным, продажи Nokia в США начнутся уже к концу текущего года.