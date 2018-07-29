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Основным фактором недовольства оказалось не качество телефонов, а отношение компании к потребителям.

Фанаты рассказали, чем их раздражает компания Apple. Факт того, что пользователей раздражает компания Apple подтверждает то, что по запросу I hate iPhone в поисковой системе Google можно увидеть более 30 миллиардов результатов.

Пользователи iPhone 4 в свое время были недовольны тем, что их гаджет переставал принимать радиосигнал, если устройство находилось в левой руке человека. Компания прислушалась к недовольным «юзерам» и в корне изменила конструкцию антенны, назвав это устранение проблемы death grip.

После выхода iPhone 6 и 6 Plus, купившие смартфон рассказали, что устройство не достаточно прочное и гнется, если носить гаджет в заднем кармане брюк. Купертиновцы также прислушались к своим преданным пользователям и начали изготовлять смартфоны последующих партий из более прочного сплава.

Новый iPhone X также не смог до конца угодить покупателям. Люди нашли недостаток в ликвидации сканера отпечатков пальцев. Проблемами, которые преследуют все смартфоны яблочного гиганта, остаются: отсутствие слотов для 2 SIM-карт, поддержки microSD.

Но компания Apple надеется, что новая презентация сможет приятно удивить пользователей яблочных смартфонов уникальными и эффективными нововведениями