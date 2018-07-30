Сегодня, 06:15

Разработчики пообещали, что приобрести новинку захочет каждый пользователь, отдающий предпочтение видеоиграм нового поколения. Именно поэтому инсайдеры рассказали, чем привлечет внимание ожидаемая консоль.

Главная изюминка Sony PlayStation 5 шокирует геймеров, считают представители компании, ведь производительность приставки будет не просто максимальной – ее можно назвать избыточной. В первые пять лет процессор и графическая карта, созданные в сотрудничестве с компанией AMD, позволят игрокам запускать абсолютно любые игры в разрешении 4K при частоте 60 кадров в секунду, оперативная память консоли при этом составит 16 Гб. Будут появляться новые приставки, однако превосходство несколько лет останется у PS5.

Также инсайдеры сообщили, что внимание геймеров привлечет не только сверхмощная начинка. Оказалось, разработчики подготовили несколько игр собственного производства для покупателей Sony PlayStation 5, и таких новинок не смогут увидеть владельцы других игровых приставок, по крайней мере – в ближайшие годы.