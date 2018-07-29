Xiaomi Pocophone F1 действительно создан на базе Qualcomm

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Охлаждать флагманскую платформу новой линейки гаджетов для рынка Европы будет жидкостная система охлаждения.

Популярная китайская компания Xiaomi планирует выпустить для европейского рынка совершенно новый смартфон Xiaomi Pocophone F1, который, вероятно, станет первым представителем новой линейки флагманов. Сегодня гаджет появился в базе Bluetooth SIG, благодаря чему известно, что он действительно будет создан на базе флагманской популярной платформы Qualcomm Snapdragon 845, а его стоимость около 490 долларов сделает его самым дешевым устройством на базе чипсета от Qualcomm.

Xiaomi Pocophone F1 на 6 либо 8 ГБ ОЗУ и 64 либо 128 ГБ флэш-памяти получит основную двойную камеру на 12 и 5 Мп, и отличную фронтальную камеру на 20 Мп с поддержкой технологии Super Pixel, функцией разблокировки через распознавание лица владельца. В операционной системе будет использована прошивка MIUI 10 на базе Android Oreo.

Ожидается, что новый гаджет изначально будет покорять рынок Восточной Европы, а затем под другим названием он появится на рынке Индии. Судя по недавно появившимся фотографиям гаджета, он будет выполнен в новом дизайне с тонкими рамками, небольшим выступом сверху и массивным подбородком. Диагональ смартфона составит около 6 дюймов.