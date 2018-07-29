Эксперт рассказал о словах-триггерах, запускающих «прослушку» в приложениях

Сегодня, 13:14

Старший консультант по вопросам кибербезопасности компании Asterisk Питер Ханней рассказал, что специальные трекеры присутствуют в большинстве приложений в онлайн-магазинах Google, Apple и Microsoft.

Более того, сами компании используют эти трекеры, поэтому не блокируют приложения, их содержащие. Однако эксперт заверил, что вариативность слов-триггеров очень большая. Словами, запускающими «прослушку», могут стать популярное имя, название фильма, компании, продукта и много другого.

Делается это разработчиками с целью улучшить так называемый таргетинг. Разработчикам и спонсорам необходимо зарабатывать, что удобно делать при помощи рекламы в бесплатных приложениях. Известные технические компании таким образом улучшают разделы с рекомендациями, привлекая пользователя своим «дружелюбием».

Притом сами пользователи дают полное согласие на запись и обработку слов-триггеров, не подозревая об этом. При скачивании приложения необходимо просмотреть, на что разработчики просят разрешение. Если для безобидной игры им нужен доступ к микрофону, приложение чем-то «промышляет».