Apple Watch и браслет Xiaomi могут уберечь от теплового удара

Сегодня, 12:07

Отдых на пляже или прогулки жарким летним днём могут привести к перегреву, а затем и к солнечному удару. Однако «умные» устройства способны предупредить о том, что пора отправиться в тень и охладиться.

При повышении температуры окружающей среды человеческий организм старается повысить теплоотдачу, из-за чего увеличивается пульс, а также потоотделение. Самостоятельно определить вероятность получения теплового удара человек не может, но уберечь себя от теплового удара можно и с помощью гаджетов. На данный момент существует множество фитнес-трекеров и «умных» часов, которые помогут отследить, что происходит с организмом.

Для того, чтобы гаджет оказался полезным в жару, его необходимо предварительно настроить. Затем следует замерить несколько раз пульс, чтобы определить нормальные параметры. Дальше просто необходимо следить за своим состоянием, и принимать меры, в случае перегрева или угрозы теплового удара. Специалисты отмечают, что прекрасно для таких целей подойдут Apple Watch или браслеты от Xiaomi, на которые следует установить приложения для более удобного использования.