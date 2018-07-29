Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности для магазинов

Сегодня, 12:06

Новое устройство позволит людям выбрать одежду, не примеряя её. Оно будет отлично имитировать вещи и позволять человеку узнать, как он будет выглядеть в разных местах и ситуациях.

В последние годы технологии дополненной и виртуальной реальностей стали не чем-то фантастическим, а обыденностью. Однако до недавнего времени они использовались только в сфере развлечений. Недавно же компания Amazon запатентовала новое умное зеркало дополненной реальности.

Главным предназначением нового зеркала станет возможность выбирать одежду, буквально не одевая её на себя. Человек сможет прийти в магазин, выбрать электронно через зеркало дополненной реальности себе вещи, а затем они появятся в отражении. То есть покупатель окажется перед зеркалом, только на нём будут выбранные вещи.

Зеркало дополненной реальности будет очень правдоподобно имитировать одежду, передавая все её физические свойства. Кроме того, у покупателя появится возможность увидеть, как он будет выглядеть в новых вещах в разных условиях, к примеру, в ночном клубе, или же на празднике у родителей.

Кроме того, недавно Amazon создали специальную камеру, которая может подбирать человеку макияж, причёску и бороды. Возможно, что зеркало дополненной реальности станет частью целой линейки продуктов Amazon для магазинов.

Это позволит сократить расходы компаний, которым больше не придётся нанимать десятки человек персонала, оборудовать помещения, покупать прилавки и так далее. Люди смогут приходить в магазины и сразу же выбирать одежду через зеркало дополненной реальности.