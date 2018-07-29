Эксперты назвали ТОП-5 лучших смартфонов по отзывам

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Рейтинг лучших новинок 2018 года был составлен на основе комментариев владельцев, которые успели досконально изучить свои гаджеты, честно и подробно рассказали о всех преимуществах и недостатках последних флагманских устройств.

Недавно эксперты по отзывам пользователей назвали ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года. «Королем» рейтинга оказался весенний китайский Huawei P20 Pro, вызвавший широкую любовь у любителей селфи за лучшую в истории телефонов переднюю камеру. Стоимость победителя в России составляет 53 000 рублей. Второе место занял View 10, собравший 91% одобрительных отзывов.

Стоимость на российском рынке колеблется в пределах 33 000 рублей. Бронзы удостоен долгожданный китайский флагман OnePlus 6, который напоминает iPhone X, однако стоит в разы меньше американской новинки. В целом отличный смартфон разочаровал пользователей лишь слабым стеклянным корпусом, который трескается при малейшем ударе.

Вслед за ним уверенно идет мартовский Samsung Galaxy S9 Plus на 64 Гб за 56 000 рублей, который заслужил любовь владельцев за мощную батарею на 3 500 мАч и чипсет Exynos 9810. Топ-5 лучших смартфонов замыкает HTC U11 EYEs за 23 400 рублей. Тайваньский гаджет получил отличные отзывы практически от всех пользователей.