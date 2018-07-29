Tesla выпустит доску для сёрфинга за 1500 долларов

Сегодня, 08:02

Студия Tesla Design удивила необычным подходом к реализации новых досок для сёрфинга. Коллаборация состоялась с компанией Lost Surfboards и Matt Mayhem Biolos.

В Сеть утекли некоторые сведения о досках для сёрфинга. Оказалось, что их стоимость составит порядка 1500 долларов. Стоит учесть, что в интернет-магазине данный товар официально не указан, но есть кэшированная страница, имеющая сведения о новинке. Организация Electrek получила некоторые данные до того, как данные о досках были удалены. В них говорится, что это будет лимитированная версия, потому что Tesla не специализируется на подобном.

Благодаря сочетанию матового цвета с глянцевой отделкой высокого качества стоимость за счёт уникальности возросла до 1500 долларов. При этом, доски не будут расти в цене или же падать во время сезонных скидок. Причиной является ограниченное количество товара, которое планируют продать за 1-2 дня.