Пользователи OnePlus 6 пожаловались на мерцающий экран

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Проблема беспокоит многих пользователей не первый месяц, но разработчики не стремятся ускорить её решение.

По сообщениям некоторых владельцев смартфона OnePlus 6 на форумах и в чате техподдержки, проблема заключена в функции адаптации яркости экрана к окружающему освещению. Пользователи жалуются, что при включённой функции их OnePlus 6 не может «поймать» и зафиксировать яркость. При малейшем движении смартфона, например, при солнечном свете AMOLED-экран начинает мерцать.

На мерцающий смартфон пожаловались впервые месяц назад, когда OnePlus обновила систему до OxygenOS 5.1.8, но апгрейд до версии 5.1.9 не решил проблему. Один из владельцев устройства сказал, что ему удалось избавиться от мерцания после очистки кэша. Напомним, что недавно компания заявила о кратковременной распродаже OnePlus 6 за 499 долларов.