В Сеть слили снимки аксессуаров для фаблета Samsung Galaxy Note 9

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Меньше двух недель осталось до дня релиза новинки, однако пользовательский интерес подогрели новые анонсы. Профильные издания сообщают, что для ожидающейся модели разработчики создали невероятное количество разнообразных чехлов и других модных девайсов.

В Сеть накануне слили снимки аксессуаров для фаблета Samsung Galaxy Note 9, который появится на рынке уже 9 августа. Инсайдеры показали сразу несколько видов чехлов с подставками и откидными панелями, выполненными из разных материалов. Среди них появятся светящиеся модели и силиконовые футляры, имеющие разнообразную цветовую гамму.

Рассказали информаторы и о разноцветных вариантах пера S Pen, необходимого для фаблета данной модели. Сама новинка ожидается к выпуску с 6,4-дюймовым экраном и сканером отпечатков пальцев, также фаблет получит сдвоенную основную камеру. Разрешение дисплея составит 2960 × 1440 пикселей, а другие характеристики компания пока держит в секрете.

Согласно информации об оттенках футляров и чехлов, продаваться будут девайсы золотистого, сиреневого, розового, черного, белого, серого и синего цветов. Возможно, цветовая гамма будет еще разнообразнее, но компания пытается сохранить интригу, ведь до выпуска фаблета Galaxy Note 9 осталось совсем мало времени. К общему сведению, фаблет – это гаджет, являющийся чем-то средним между смартфоном и планшетом, что зависит от размеров дисплея.