Обновленный LG V35 Signature по стоимости превысит iPhone X почти в два раза

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Эксперты считают завышение цены неоправданной, но, возможно, это из-за ограниченной серии таких смартфонов.

Согласно предварительным данным, компания LG в августе собирается выпустить смартфон стоимостью почти 1800 долларов. Он превысит по стоимости iPhone X почти в два раза при том, что это будет не новая модель, а лишь обновленный V35 Signature. Сообщается, что выпущено скорее всего будет 300 экземпляров и он окажется доступен только в Южной Корее. Версия Signature Edition будет отличаться от обычного V35 внешним видом, получит 256 ГБ флэш-памяти, а также скорее всего у него будет керамическое покрытие, и это все изменения.

Ранее сообщалось, что компания LG планирует выпуск своего флагмана V40 до начала появления на рынке iPhone 9, так как пытаются найти наиболее выигрышную позицию для старта продаж своего нового смартфона. Также эксперты сообщили, что V40 скорее всего выйдет после запуска Samsung Note 9, опять же, для того, чтобы выиграть время и занять окно пустоты между мощными конкурентами на рынке устройств.