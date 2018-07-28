Samsung обновит Galaxy J5 до версии Android Oreo

Сегодня, 19:48

Разработчики расщедрились на крупное обновление для линейки моделей среднего сегмента, но в компании не обошлось без «но».

Подтверждение о готовности в скором времени обновить смартфоны появилось на WiFi Alliance. На ресурсе гаджеты появились с пометкой, говорящей, что ОС уже почти готова к запуску, но не на все смартфоны. Так, обновление получат 13 моделей Samsung Galaxy J5 2017 года выпуска.

Среди этих устройств будут также J5 Pro и смартфоны с двумя SIM-слотам, а версии 2015 и 2016 годов останутся с прежней ОС. Вместе с Android 8.0 Oreo владельцы Galaxy J5 получат и некоторые функции оболочки Samsung Experience 9.0 без специальных опций, которые недоступны гаджету из-за технических характеристик. Прошивка Android Oreo остаётся недоступной для ещё восьми смартфонов до декабря 2018 года.