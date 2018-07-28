Twitter введёт правила дружелюбия в Periscope

Сегодня, 16:45

Разработчики социальной сети принялись мирить своих пользователей на всех подвластных платформах. За нарушение – предупреждение, за повторное нарушение – бан.

В Twitter считают, что люди стали более озлобленными в Сети и часто выражают это в комментариях. Защищать своих мирных юзеров от агрессии Twitter будет и в приложении Periscope. Так, в пятницу компания анонсировала свод действий, которые предназначены уберечь пользователей от агрессивных комментаторов. Если во время прямой трансляции под видео некто начнёт оставлять гневные комментарии или спамить, другой пользователь сможет отправить уведомление разработчикам.

Случайная выборка среди других пользователей покажет им, была ли жалоба оправдана. В случае разового нарушения обидчику ограничивают возможность комментировать трансляции, при повторении – его «банят». Компания готова пожертвовать посещаемостью и активностью ради того, чтобы на территории Twitter и Periscope пользователи дружили. Регулировки введут в работу с 10 августа вместе с новыми правилами пользования Twitter.